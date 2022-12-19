В Бурятии две маленькие девочки 6 и 8 лет попались на краже в торговом центре

В Закаменском районе республики две сестры украли вещи в торговом центре. Девочкам всего 6 и 8 лет. Об этом сообщает «Baikal-Daily».

По данным издания, маленькие местные жительницы из многодетной семьи, где воспитанием занимается мать-одиночка. Несмотря на то, что они совершили кражу, из-за возраста их не могут привлечь к ответственности.

15 декабря состоялось заседание, в ходе которого комиссия по делам несовершеннолетних рассмотрела определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении. Но родительницу предупредили о том, чтобы она внимательнее следила за детьми и не отпускала их на улицу без присмотра.

Ранее мы писали о том, как в Бурятии племянник зарезал дядю за медлительную доставку алкоголя. Преступник рассказал, что дядя пришел к нему в гости, и они начали распивать спиртное. Когда алкоголь закончился, то старший мужчина отправился в магазин, но пропал на долгое время. Племянник злился, а после возвращения родственника предъявил ему свои претензии. Между мужчинами произошла ссора, которая привела к убийству дяди путем нанесения нескольких ударов ножом. Он скончался на месте.