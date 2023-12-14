В Бурятии аферисты угрожали расправой школьнице и ее матери

В Бурятии телефонные мошенники пытались заполучить от девочки-подростка и ее матери миллион рублей и угрожали расправой. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

Аферисты позвонили на мобильный телефон россиянки, однако вместо нее на звонок ответила ее 17-летняя дочь. Незнакомец проинформировал несовершеннолетнюю о том, что на счет ее матери якобы по ошибке перевели миллион рублей, и деньги «пытаются похитить».

Для остановки странной операции злоумышленник посоветовал подростку срочно обналичить средства и перенаправить их на указанные счета. При этом неизвестный попросил никому не сообщать о происходящем.

Обнаружив на смартфоне СМС о зачислении озвученной суммы, школьница побежала к ближайшему банкомату, где сняла 575 тысяч рублей. Злоумышленники потребовали от подростка купить другое мобильное устройство, сим-карту и следовать дальнейшим указаниям. Вскоре школьница заподозрила, что стала жертвой обмана, она стала задавать аферистам вопросы, в ответ те пригрозили ей расправой. Испуганная россиянка рассказала о произошедшем матери, после чего женщине стали поступать аналогичные угрозы, она обратилась за помощью к правоохранителям.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что переведенные на счет жительницы Бурятии деньги мошенники оформили в кредит на ее имя.

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