В Бурятии 30-летний мужчина заживо сжег трех человек, включая свою мать

В Бурятии 30-летний мужчина заживо сжег трех человек, в том числе свою мать. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

По данным источника, убийства житель Еравнинского района совершил в разные годы. Первое – в феврале 2020 года. Он выпивал вместе с одним из работников животноводческой стоянки. Между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый ударил противника табуретом по голове. После этого он поджег дом, в котором его жертва лежала без сознания, и скрылся.

На протяжении нескольких лет подозреваемый скрывался, а затем вновь в феврале 2023 года пришел на стоянку, когда там были его мать и ее сожитель. Во время застолья мужчина решил убить и родительницу, и ее избранника, поэтому разлил бензин у входа в дом и поджег его. Пара не смогла покинуть горящее помещение и сгорела заживо.

На данный момент собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело было передано в суд.

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