В Бурятии 12-летняя школьница забеременела после жизни в приемной семье

В Бурятии у 12-летней школьницы выявили беременность перед поездкой в лагерь. Девочка находится на восьмом месяце.

О случившемся сообщил Telegram-канал Babr Mash.

По его информации, школьница жила в приемной семье. В 12 лет опекунство оформила 18-летняя сестра девочки.

У ребенка стали замечать быстрый набор веса, это связывали с хорошим питанием. На осмотре перед лагерем врачи определили беременность.

Предполагаемым отцом ребенка называют бывшего опекуна – мужчина сейчас в СИЗО. Возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании. Дело контролирует детский омбудсмен.

Ранее сообщалось, что в Таиланде 12-летняя девочка забеременела от прадедушки. Мужчине 72 года, он регулярно вступал с ребенком в связь. После задержания родственник признался в преступлении.