В Булунском районе Якутии несколько суток ищут трех пропавших мужчин, об этом сообщает Газета.Ru.

О происшествии, случившемся еще 9 декабря, сообщили в МЧС Республики Саха (Якутия). По данным спасателей, трое мужчин выехали из поселка Тикси в сторону села Найба и не вернулись. Сначала пропавших искали силами наземного транспорта, однако это ни к чему не привело.

После в воздух подняли вертолет, однако и это не помогло найти пропавших мужчин.

«Сегодня для совершения второго облета в полдень из Тикси вылетел вертолет Ми-8 авиакомпании “Полярные авиалинии”. Поиски продолжаются», — рассказал начальник Службы спасения Якутии Иннокентий Андросов.

В результате местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

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