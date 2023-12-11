В Брянске одноклассники отказались прощаться с устроившей стрельбу школьницей

В Брянске похоронили расстрелявшую одноклассников школьницу. Тело 14-летней девочки, которая после преступления совершила суицид, доставили на кладбище из больничного морга.

Проститься с восьмиклассницей пришли только родные. Ни друзей, ни одноклассников на церемонии не было. В дневнике, который предположительно вела девочка, она жаловалась на ежедневные издевательства в школе.

Вместе с тем, проститься с жертвой школьницы пришли сотни людей. На траурной церемонии был замечен даже губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Могилу девочки буквально засыпали цветами. Во время похорон на кладбище пришлось дежурить полицейским, чтобы регулировать поток желающих попрощаться с погибшей школьницей, сообщает StarHit.

Погибшей девочке 27 декабря должно было исполниться 15 лет. Она любила готовить, шить, вязать, играла на гитаре, училась в музыкальной школе и мечтала стать врачом. Школьница росла со своей убийцей в одном дворе.

Утром 7 декабря 14-летняя ученица восьмого класса одной из школ в Брянске ворвалась на урок биологии и открыла огонь по одноклассникам из ружья, которое украла у отца. В результате погибла девочка, еще пятеро школьников получили ранения различной степени тяжести. Стрелявшая совершила суицид.

Ранее мы писали, что мама восьмиклассницы, погибшей в результате стрельбы в брянской школе, выразила уверенность, что открывшая огонь по одноклассникам девочка не целилась в ее дочь и попала в нее случайно. По словам женщины, у школьниц не было конфликтов между собой, тем более из-за мальчиков.