«Попала в плечо, в лёгкое, в артерию»: мать застреленной в Брянске школьницы рассказала, как погибла ее дочь

Мама восьмиклассницы, погибшей в результате стрельбы в брянской школе, выразила уверенность, что открывшая огонь по одноклассникам девочка не целилась в ее дочь и попала в нее случайно.

По словам женщины, у школьниц не было конфликтов между собой, тем более из-за мальчиков.

«Учительница сказала, что она стреляла хаотично. Просто Маша стояла первая, основной удар на нее пошел. Попало ей в плечо, в лёгкое, в артерию», - приводит слова убитой горем матери Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Родители утроившей стрельбу девочки пока не связывались с семьёй жертвы их дочери.

Погибшей девочке 27 декабря должно было исполниться 15 лет. Она любила готовить, шить, вязать, играла на гитаре, училась в музыкальной школе и мечтала стать врачом. Школьница росла со своей убийцей в одном дворе.

Утром 7 декабря 14-летняя ученица восьмого класса одной из школ в Брянске ворвалась на урок биологии и открыла огонь по одноклассникам из ружья, которое украла у отца. В результате погибла девочка, еще пятеро школьников получили ранения различной степени тяжести. Стрелявшая совершила суицид.

Ранее мы писали, что устроившая стрельбу в школе девочка могла вести дневник в соцсети, в котором подробно рассказывала о своих переживаниях и подготовке к преступлению. Школьница неоднократно отмечала, что одноклассники замучили ее ежедневными издевательствами.