Британские правоохранительные органы должны установить, какое отношение действующий премьер-министр страны Кир Стармер имеет к утаиванию информации о множественных случаях насилия над несовершеннолетними. Об этом 5 января заявил политик и глава партии «Реформировать Соединенное Королевство» Найджел Фараж.

«Его (Стармера) роль должна быть частью этого национального публичного расследования, он премьер-министр и он был главой Королевской прокурорской службы», — приводит слова Фаража РЕН ТВ.

Ранее британские СМИ писали о том, что жертвами бандитов-насильников стала по меньшей мере тысяча жительниц города Телфорда в церемониальном графстве Шропшир. Все эти случаи старательно замалчивались на протяжении нескольких десятилетий — в том числе и тогда, когда главой Королевской прокурорской службы был Стармер.

Ранее мы писали о том, что в педофилии обвинили известного в Татарстане актера, который часто играл роль Деда Мороза.