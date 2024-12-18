Известного татарстанского Деда Мороза обвинили в педофилии и отправили в СИЗО

Житель татарстанской Бугульмы Владимир Шишканов, известный в городе своим гражданским активизмом в униформе Деда Мороза, обвиняется в серийной педофилии. Об этом 18 декабря сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, Шишканов, которого горожане называют просто дядей Вовой, давно стал местной легендой. Каждую зиму он строит ледяные горки для детей, катается по Бугульме на велосипеде в костюме доброго волшебника и раздает ребятне конфеты. Однако в этом году над сказочным персонажем сгустились тучи.

«Оказалось, ранее Шишканов был судим за хранение детского порно. А теперь обвиняется в изнасиловании шестилетней девочки летом, когда остался с ней наедине в квартире друзей», — утверждает Mash.

По данным канала, которые ему предоставили в Следственном комитете, процесс надругательства над ребенком дядя Вова записал на видео. Кроме того — при обыске у Шишканова нашли переписки с несовершеннолетними и детское белье. Развратного Деда Мороза отправили в СИЗО, ему предстоит суд.

Ранее в насилии над несовершеннолетней обвинили американского рэпера Jay-Z, друга оскандалившегося исполнителя P. Diddy.