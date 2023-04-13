Парализовало: россиянка полгода была прикована к постели из-за врачебной ошибки на родах

В Ростовской области женщину частично парализовало из-за ошибки врачей, которую они допустили во время родов. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

По данным источника, все произошло три года назад в городе Батайск. Пациентка поступила в родильное отделение центральной больницы. В процессе родов медики сделали женщине эпидуральную анестезию. А после она стала жаловаться на мигрени, боли в позвоночнике и слабость в ногах.

Через полтора месяца у россиянки отказала нижняя часть тела. Полгода она провела в кровати. По словам судмедэкспертов, причиной паралича стала неправильно поставленная анестезия, из-за которой в организме у пострадавшей развились воспаления, поразившие часть спинного мозга.

Жительница три года разбиралась с учреждением, и в итоге отсудила 500 тысяч рублей – в качестве компенсации за моральный вред от врачебной ошибки. При этом женщина восстановилась лишь частично, она продолжает находиться на реабилитации.

Ранее мы писали о том, как в Люберцах женщина с диагнозом «бесплодие» узнала о беременности на восьмом месяце. 37-летней женщине диагностировали бесплодие в 14 лет. Но последние месяцы жительница стала замечать, что набирает килограммы. Сначала она посчитала, что полнота – это последствия проблем с желудочно-кишечным трактом.