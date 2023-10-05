В Бразилии 32-летнему мужчине зажало голову тренажером в спортзале. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на зарубежное издание The Sun.

Посетитель фитнес-клуба занимался на силовом тренажере. В какой-то момент рукоятки устройства сомкнулись на его голове. Мужчина испытал сильную боль, временно ослеп и потерял сознание.

Сотрудники зала разжали металлические тиски. Пострадавшего экстренно госпитализировали в медицинское учреждение. Врачи не обнаружили у жителя Бразилии серьезных травм, поэтому через сутки его отпустили домой. Расходы на лечение мужчины взяло на себя руководство фитнес-клуба.

«Я не мог открыть глаза, потому что они были залиты кровью. На правой стороне лба был порез», — высказался потерпевший.

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