Футболист «Спартака» Промес устроил скандал в полиции и пытался дать сотрудникам взятки

В Москве произошел скандал с футболистом «Спартака» Квинси Промесом. Спортсмен заявился в полицейский участок, стал провоцировать стражей порядка и пытался дать им взятки, чтобы вызволить друзей, передает Telegram-канал Mash.

Визит нидерландского футболиста в столичное отделение попал на видео. На опубликованных в Сети кадрах видно, как Промес выясняет отношения с сотрудниками правоохранительных органов. Известно, что таким образом спортсмен хотел добиться освобождения друзей, которых задержали и привели в участок за нахождение в общественном месте в наркотическом состоянии. Также полузащитник предлагал полицейским взятку.

После появления видеозаписи в Сети представители футбольного клуба, за который играет Промес, прокомментировали случившееся. По их словам, инцидент произошел еще год назад. Кроме того, в «Спартаке» считают, что Квинси не совершал никаких противоправных действий.

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