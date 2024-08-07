В больнице умер бывший кандидат в депутаты, который убил жену и рассказал об этом в соцсетях

Умер экс-депутат в тверскую Гордуму Евгений Никольский. Причина смерти – отрыв тромба.

Весной он убил жену из-за ревности и написал о преступлении в соцсетях. Мужчину задержали, он попал в больницу.

До самой смерти Никольский находился в больнице. 6 августа он резко почувствовал себя плохо. В 16:30 Никольский скончался, причиной названа тромбоэмболия легочной артерии, сообщает Telegram-канал Mash.

В апреле экс-кандидат в депутаты убил жену. На тот момент в семье росла 11-месячная девочка. Никольский рассказал об убийстве в соцсетях и заявил, что понесет необходимое наказание. Об убитой жене он говорил, что «лживая тварь получила по заслугам».

За неделю до убийства Никольский избил женщину, родители забрали ее к себе. Однако Евгений приехал туда для выяснения отношения, и спустя время тело нашли недалеко в сквере.

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