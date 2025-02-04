Россиянин выбросил чихуахуа своей девушки с 14-го этажа и снял это на видео

В Подмосковье 22-летний парень выбросил чихуахуа своей 20-летней девушки из окна 14-го этажа. Собачка погибла. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, молодые люди жили вместе примерно полгода. За это время они успели завести маленького питомца. Собачку назвали Теей. 2 февраля пара серьезно поругалась. На эмоциях девушка ушла из дома, а рано утром получила сообщение от бойфренда. Он прислал кадры, как выкидывает Тею из окна.

От полученных травм чихуахуа скончалась на месте. После этого хозяйка умершей собачки обратилась в полицию. Девушка утверждает, что ее уже бывший парень жестоко расправился с животным в состоянии алкогольного опьянения. Молодого человека задержали и доставили на допрос.

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