В больнице Новосибирска заметили отца и сына, исчезнувших в 2020 году

В Новосибирске были замечены мужчина и маленький мальчик, которые пропали еще в 2020 году. Тогда мать ребенка сообщила, что его увез отец, а после они исчезли. Спустя три года их увидели в частных клиниках Сибири. Об этом сообщает Ngs.ru.

По информации издания, пока неизвестно, в каких именно больницах и по какой причине были пропавшие. Но посещали они медицинские учреждения совсем недавно. Полицейские предполагают, что они могут находиться в Заельцовском или Центральном районе.

Напомним, что летом 2020 года житель Железногорска-Илимского Иркутской области забрал у матери сына, сказав, что поедет с ним на Байкал. После этого ни мужчину, ни ребенка не видели. Родительница несовершеннолетнего обратилась за помощью в полицию, но пока поиски не дали результатов. В последний раз пропавших видели в 2022 году в Новосибирске.

К слову, исчезнувший россиянин находится в федеральном розыске. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего, а равно сопряженное с похищением человека».

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