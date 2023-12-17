Находился в международном розыске и прятался в съемных квартирах: участника ОПГ задержали спустя 19 лет

Сотрудники правоохранительных органов задержали участника волгоградской ОПГ в Саратове за двойное убийство, которое он совершил 19 лет назад. Криминальный авторитет прятался от стражей порядка в съемных квартирах, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В 2004 году мужчина входил в состав ОПГ Кадина — известного криминального авторитета Волгограда. Тогда же, в феврале, он совершил двойное убийство. Жертвами киллера стали двое безработных, еще два человека получили ранения. Участник преступной группировки расстрелял людей из охотничьего ружья «Сайга».

После этого было возбуждено уголовное дело. Киллера объявили в федеральный и международный розыск. В итоге поиски участника ОПГ велись на протяжении 19 лет. Мужчина скрывался от правоохранителей в съемных квартирах. Теперь задержанного фигуранта дела ждет суд.

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