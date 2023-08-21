В больнице Москвы пациентка жестоко избила 22-летнюю медсестру. Об этом сообщает портал РЕН ТВ.

По информации источника, у потерпевшей выявлены черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. После избиения медсестра обратилась за помощью в то же заведение.

«Медсестра объяснила, что примерно в 01:00 ночи ее избила пациентка. Пострадавшая обратилась за помощью», — сообщил инсайдер.

К слову, в чем причина жестокого поведения пациентки — пока не уточняется. Известно, что 22-летняя пострадавшая отправилась в полицию и написала заявление. На данный момент проводится проверка.

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