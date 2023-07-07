В больницах Екатеринбурга начались прокурорские проверки после смерти 6-летнего Далера

После смерти шестилетнего мальчика в Екатеринбурге, труп которого приемная мать прятала в гараже несколько месяцев, в больницах города начались массовые проверки.

Об этом сообщает Ura.ru.

В детских медицинских учреждениях начались массовые прокурорские проверки. Медикам сообщили, что они должны реагировать на любые телесные повреждения у детей и сразу же обращаться в правоохранительные органы. Ревизия началась после смерти Далера, которого, предположительно, истязала приемная мать.

Напомним, 26 июня опекун шестилетнего мальчика заявила о его пропаже. На протяжении трех дней более тысячи волонтеров пытались его найти, пока соседи приемной семьи не обнаружили тело в сумке в гараже. По данным экспертиз, мальчик находился там полгода. Позже выяснилось, что 2 декабря 2022-го мальчик скончался, а опекун спрятала его тело.

5 июля в Екатеринбурге прошло прощание с погибшим мальчиком. Траурное мероприятие состоялось на территории мечети Абу-Ханифа, его посетили более 200 местных жителей.