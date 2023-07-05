Тело закрыли зеленым покрывалом: в Екатеринбурге сотни людей простились с погибшим Далером

В Екатеринбурге прошло прощание с погибшим шестилетним мальчиком Далером, которого искали на протяжении трех дней, а нашли мертвым. Траурное мероприятие прошло на территории мечети Абу-Ханифа, и его посетили более 200 местных жителей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Несмотря на то, что прощание прошло в будний день, это не стало препятствием для всех желающих прийти на него. Отмечается, что тело ребенка находилось не в гробу, а на специальной доске-носилке и было закрыто зеленым покрывалом.

Напомним, что судьба маленького Далера сложилась весьма печальным образом. Предварительно, он скончался еще в декабре 2022 года, однако о его смерти никто не знал, так как опекунша до последнего старалась ее скрыть. По ее версии, мальчик утонул в ванной во время купания, и она побоялась об этом сообщить. Вместо того, чтобы отправиться в полицию, женщина поместила труп в сумку и вынесла в гараж.

Примечательно, что глава семьи утверждает, что не знал о том, что происходило с Далером, так как находился в зоне СВО. При этом на допросе он сильно нервничал, и у правоохранителей возникло к нему много вопросов. В том числе, как он мог не замечать, что его супруга издевалась над детьми. А ведь, как утверждают источники, приемная мать погибшего кусала их, придушивала и созвала видимость, что Далер псих, чтобы получать пособие.

Ранее появилась информация, что опекунша Далера могла несколько раз переносить его тело, чтобы никто не догадался о том, где оно находится.