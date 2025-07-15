В Болгарии загадочный красный шар упал с неба и растворился во дворе дома

В Болгарии местный житель обнаружил во дворе своего дома загадочный красный шар неизвестного происхождения, предположительно упавший с неба. Об этом сообщает национальное телевидение.

Странный предмет был найден в городе Якоруда, что на юго-западе Болгарии. Владелец участка, на который упал объект, рассказал, что необычная находка дымилась, «бурлила слизью» и чуть не прожгла траву вокруг дома. Также, по словам мужчины, в воздухе ощущался запах металла и кислоты.

Однако, когда он полил объект водой из шланга, тот буквально растворился на глазах, его «словно смыло», признается местный житель. При этом на месте, где находился красный шар, осталась окрашенная в цвет ржавчины лужа.

Сообщается, что образцы земли с места падения сейчас анализируют эксперты Горно-геологического университета в Софии. По окончанию исследований они должны установить состав почвы. Официальных версий о том, что произошло, пока не поступало.

Как отметили в национальной метеорологической службе США, объект мог быть метеоритом или космическим мусором. Заранее отследить его не удалось из-за слишком большой скорости.

Ранее мы писали о том, как в Таиланде обнаружили 8-летнего ребенка-маугли, который не знает человеческий язык.