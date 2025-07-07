Общается лаем: в Таиланде обнаружили 8-летнего ребенка-маугли, который не знает человеческий язык

В округе Лап Лаэ таиландской провинции Уттарадит нашли 8-летнего ребенка, который никогда не ходил в школу и не умеет говорить на человеческом языке. Мальчик общается с окружающими только лаем, так как его воспитали собаки, передает KhaoSod.

Мать несовершеннолетнего практически не обращала на него внимание. Женщина страдает от наркотической зависимости и ведет маргинальный образ жизни. Ее старший сын тоже употребляет запрещенные вещества.

Младший ребенок оказался предоставлен сам себе. Другие взрослые запрещали детям общаться с мальчиком из неблагополучной семьи, поэтому он начал дружить с собаками и учиться всему у них.

На ситуацию, в которой оказался маленький таец, обратил внимание директор местной школы. Он рассказал о происходящем властям и вскоре ребенка забрали в детский дом. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что прохожие нашли 6-летнего ребенка, который вечерами скитается между станциями. Мальчик сидел в одиночестве на остановке.