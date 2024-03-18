Ударил ножом несколько раз: пьяный внук пытался убить бабушку и дедушку в Новосибирской области

23-летний внук пытался зарезать бабушку и дедушку в Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Мужчина проживал вместе с 72-летним дедушкой и 70-летней бабушкой в одном из сел Коченевского района. В один из вечеров он изрядно выпил и поругался с пожилыми родственниками, которые обвинили внука в злоупотреблении спиртным и аморальном поведении.

Разозлившись, обвиняемый взял нож и ударил им бабушку, а затем дедушку в область жизненно важных органов. Пожилые люди оказывали активное сопротивление — это помогло им выжить. Медики оказали пострадавшим экстренную помощь.

Фигуранту по делу предъявлено обвинение. Мужчину заключили под стражу. Проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы.

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