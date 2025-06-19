В Благовещенске дети соорудили алтарь с мертвыми собаками ради шутки и контента

В Благовещенске выяснили, кто соорудил алтарь с мертвыми собаками в заброшенном здании. Его сделали дети, которые хотели таким образом пошутить. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По данным источника, жители обнаружили алтарь с трупами животных и пентаграммами недалеко от пересечения Магистральной и Новотроицкого шоссе. Очевидцы заподозрили, что кто-то совершал в заброшенном здании какой-то обряд. Однако, как оказалось, жуткую обстановку создали школьники.

Дети пояснили, что мертвых собак нашли в округе. Тела они собрали в одном месте и разложили по углам, после чего дополнили картину рисунками. Сделали они это ради фотографий, чтобы пошутить.

После обнаружения «алтаря» несовершеннолетние записали обращения и извинились за свой поступок. Они пообещали, что больше не будут так баловаться.

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