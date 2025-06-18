826 пачек сигарет, 20 трусов и 160 носков: подростки поживились в хранилище вещдоков по уголовным делам

Подростки из Бугульмы обворовали правоохранителей. Они наведались в помещение, где хранились вещдоки по уголовным делам, и вынесли оттуда тысячи сигарет и десятки пар текстильных изделий, передает KazanFirst со ссылкой на источник.

Журналисты опубликовали полный список исчезнувших вещей. Среди них: 20 пар трусов, 10 пар обуви — тапки и кроссовки,160 носков, трое спортивных брюк, 826 пачек сигарет и пятилитровые тары со спиртосодержащей продукцией.

После выявления кражи прокуратура внесла представление в адрес начальника ОМВД. Дело в том, что он и его сотрудники не обеспечили сохранность вещей там, где они хранились. Само помещение, как выяснилось, не соответствует требованиям закона.

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