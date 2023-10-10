В Бердске пятиклассники запугали сверстника шокером и заставили извиняться

В Бердске ученики пятого класса поставили школьника из параллельного класса на колени и потребовали извинений за некие обзывательства с его стороны. Подростки угрожали мальчику ножом и электрошокером.

Об инциденте сообщил сайт «Бердск Онлайн».

Дети сняли унижения на телефон. В конце разговора они пообещали, что если обзывательства продолжатся, видео попадет к его друзьям. Затем подростки угрожали ножом и шокером.

Видео попало в руки взрослых. Униженного ребенка и тех, кто поставил его на колени, нашли.

В школе экстренно собрали всех участников конфликта, а также родителей. Выяснилось, что инцидент случился 7 октября – на уроке физкультуры пятиклассник обозвал двоих ребят, те почувствовали себя оскорбленными и после уроков ушли за пределы школы, где и потребовали извинений.

Выяснилось, что ножа у подростков не было. А вот электрошокер мальчики взяли на разборки у друга.

Известно, что ребенок, записывающий угрозы на видео и унижавший подростка, растет в благополучной семье. Он занимается вокалом.

Оба пятиклассника принесли мальчику извинения. Он их принял. Мать униженного ребенка осталась удовлетворена итогом разбирательства.

Ранее сообщалось, что подростки в Свердловской области избили сверстницу около учебного заведения и сняли все на камеру.