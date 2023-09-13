Агрессивные подростки избили и унизили на камеру девочку-ровесницу

Видео избиения девочка-подростка появилось в Сети. На нем группа несовершеннолетних хулиганов издевается над ровесницей в Самарской области и доводит ту до слез. Что стало причиной конфликта — неизвестно, передает «Подслушано Самара» во «ВКонтакте».

События, попавшие на видео, происходили в Безенчуке. По данным источника, знакомого с ситуацией, конфликт между подростками произошел возле учебного учреждения. Две девочки школьного возраста поочередно избивают ровесницу, нанося ей удары ладонями по щекам и попутно нецензурно выражаясь. При этом хулиганки выкрикивали какие-то женские имена, за которые заплаканной школьнице и прилетали пощечины. Также упоминалось воровство и члены семьи пострадавшей ученицы.

Помимо основных участников конфликта, рядом с его местом были другие несовершеннолетние. Однако никто из них не вступился за избитую девочку. Правоохранители, по предварительным данным, уже ознакомились с содержанием видеоролика и начали проверку.

Ранее в Ленинградской области мужчина избил девочка и мальчику за отказ выпить с ним пива. После нападения злоумышленник скрылся.