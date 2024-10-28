В Белгородской области мужчина швырнул об пол младенца, угрожая сожительнице

В Белгородской области новорожденного доставили в реанимацию после того, как его уронили на пол. Мужчина, угрожая сожительнице, схватил младенца и швырнул его. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 22-летняя мать ребенка серьезно поругалась с возлюбленным. В ходе ссоры мужчина стал говорить, что убьет женщину, а в качестве доказательств решил выместить злость на ее малыше.

После падения на пол, ребенок получил серьезные травмы. Его доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, переломом ребер и руки. Сейчас врачи борются на жизнь маленького пациента, который рискует остаться инвалидом.

Мужчину, который покалечил младенца, задержали. Выяснилось, что он уже был судим за приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотиков. Возбуждено уголовное дело за покушение на убийство.

Ранее в Петербурге умерла новорожденная девочка, которая осталась с 22-летней няней-мигранткой. Женщина сама вызвала бригаду «скорой помощи».