В Белгороде задержали пятерых подростков, нападавших на прохожих. Об этом сообщает РИА Новости.

На днях в Сети появились видео, на которых группа подростков избивает на улицах обычных прохожих. Удалось установить, что в группу злоумышленников входят шесть человек. Часть из них уже задержаны.

«Группа состоит из шести человек, из которых четверо несовершеннолетние, задержаны пятеро, один взрослый в розыске», — рассказали в правоохранительных органах.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности), ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц по мотивам национальной ненависти), а также ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Розыски последнего подозреваемого продолжаются.

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