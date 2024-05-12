В Белгороде обрушилась часть жилого дома с первого по десятый этаж: есть погибшие

В Белгороде обрушился подъезд жилого многоэтажного дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Есть информация о четырех погибших.

Отмечается, что все произошло на улице Щорса. Предварительно, пострадали два человека. Под завалами могут находиться люди. Обрушение произошло с первого по десятый этаж.

«Предварительная причина случившегося – обстрел со стороны Украины», – говорит собеседник агентства.

Напомним, что утром в городе была объявлена ракетная опасность.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, четыре человека погибли, минимум семь пострадали в результате удара по дому в Белгороде. Несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Отмечается, что многоэтажный дом может полностью рухнуть, поэтому было принято решение экстренно эвакуировать всех жильцов. По данным канала, было попадание в жилое здание.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выложил кадры с места обрушения подъезда жилого дома и сделал заявление.

«Город Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж. Выехал на место. Все подробности позже», – написал он.

Ранее мы писали о том, что погибший под обстрелом ВСУ в Климово школьник не доехал до дома несколько метров.