При обстреле ВСУ брянского поселка Климово погиб ребенок: ехал на велосипеде возле дома

Погибший под обстрелом ВСУ в Климово школьник не доехал до дома несколько метров. Он возвращался из школы, когда начали стрелять из РСЗО по брянскому поселку. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, погибшему 12 лет, его зовут Саша. В своем классе он был отличником и всегда старался помогать маме. Он часто готовил ей завтраки.

Сегодня, 9 апреля Брянская область в очередной раз подверглась обстрелу ВСУ. В поселке Климово погибли женщина и ребенок. 12-летний мальчик был на велосипеде и всего несколько метров не доехал до дома – его прошило насквозь осколками.

Отмечается, что женщина тоже скончалась сразу.

Губернатор Александр Богомаз также сообщил в соцсетях, что пострадали трое мирных граждан. Им сейчас оказывается медицинская помощь. Он отметил, что удар был нанесен в самый центр поселка.

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