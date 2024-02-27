В Белгороде мужчина попытался убить студентку из Нигерии, сбросив ее с 7 этажа

В Белгороде 40-летний мужчина попытался убить студентку, приехавшую учиться в Россию из Нигерии. Он сбросил ее с седьмого этажа, однако девушка смогла выжить. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 24 февраля около пяти утра у подъезда на Бульваре Юности нашли без сознания учащуюся БелГУ. Ее экстренно доставили в больницу в тяжелом состоянии и оказали необходимую помощь. В больнице у девушки диагностировали множественные переломы.

Первой версией, что случилось со студенткой, было самоубийство. Однако позже выяснилось, что это может быть покушение. Подозреваемым по уголовному делу проходит 40-летний мужчина. Следствие считает, что он мог попытаться расправиться с гражданкой Нигерии, сбросив ее с высоты. На данный момент он задержан.

Расследование продолжается. На сегодняшний день состояние пострадавшей девушки неизвестно.

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