Сбежала босиком в 20-градусный мороз: под Оренбургом девочка получила обморожение, скрываясь от пьющих родителей

Под Оренбургом девятилетняя девочка сбежала от пьющих родителей и поступила в больницу с серьезным обморожением. Она ушла из дома во время застолья мамы и папы босиком в 20-ти градусный мороз. Об этом сообщает сайт Kp.ru.

По данным источника, супруги из Красногвардейского района Оренбуржья нередко позволяли себе распивать спиртные напитки в присутствии детей. Однако в последний раз это привело к госпитализации их дочери. Дело в том, что в нетрезвом состоянии муж с женой начали ссориться, чем сильно испугали ребенка. Девочка выскочила на улицу, в чем была дома – без обуви и верхней одежды, и побежала к бабушке, но дома пенсионерки не оказалось.

Чтобы не возвращаться к пьяным родителям, несовершеннолетняя осталась на улице, несмотря на сильный мороз. Через некоторое время ее заметила соседка и вызвала бригаду скорой помощи. В больнице у девочки диагностировали обморожение первой степени.

Как стало известно СМИ, детей у пьющих супругов на данный момент забрали. Решается вопрос о лишении родительских прав.

Ранее выяснились подробности изнасилования школьницы 20-летним полицейским в Подмосковье.