В Башкортостане трем посетительницам салона красоты изуродовали лица лазером

Салон красоты в городе Ишимбай Республики Башкортостан проверят после того, как три посетительницы получили ожоги лица на процедуре. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного комитета.

«В ходе мониторинга социальных сетей выявлена информация о том, что троим женщинам в салоне красоты в городе Ишимбай была некачественно оказана услуга – лазерная шлифовка лица», – сообщили в ведомстве

По данным издания, посетительницы получили ожоги и другие повреждения кожи. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Они намерены проверить, соответствует ли салон красоты установленным законом требованиям и нормам.

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