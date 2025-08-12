В Башкортостане табун лошадей погиб в результате удара молнии

В Башкортостане молния убила табун лошадей. Об этом сообщает Telegram-канал регионального МЧС.

Трагический инцидент произошел в понедельник, 11 августа, в Баймакском районе республики. Последствия произошедшего было снято на видео, кадрами делится региональное Министерство чрезвычайных ситуаций. На коротком ролике видны лежащие на земле туши животных.

Сообщается, что всего в результате удара молнии погибли семь лошадей. МЧС Башкортостана предупреждает местных жителей о возможных грозах, ливнях и граде.

«Во время грозы основную опасность представляет удар молнии, так 11 августа в селе 1-е Туркменово Баймакского района в результате удара молнии погибло 7 голов лошадей, принадлежащих жителю данного села. Лошади находились вблизи линий электропередач», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее мы писали о том, что у гитариста группы «25/17» сгорели квартира и домашняя студия после тогда, как в дом ударила молния и начался пожар.