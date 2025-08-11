«Придется все начинать с нуля»: гитарист группы «25/17» обратился за помощью после пожара из-за молнии

Гитарист российской рэп-рок-группы «25/17» Владимир Крылов просит помощи у поклонников. У музыканта сгорели дом и студия. Об этом он сообщил в Telegram-канале коллектива.

В коротком ролике на канале Владимир рассказал, что 1 августа, пока он находился на гастролях, в дом, где располагалась его квартира и студия, ударила молния. В результате природного явления начался пожар.

Огонь уничтожил крышу и верхние этажи блока из четырех квартир, которые при тушении оказались залиты водой. Как выяснилось в последствии, вопреки всем документам жилое здание не было оборудовано защитой от молний. Теперь пострадавшим жильцам предстоит экстренный капитальный ремонт.

«Кроме того, в этом доме я работал, у меня здесь была студия. Соответственно, здесь я тоже прилично пострадал. Теперь мне придется искать новое помещение и, можно сказать, практически все делать с нуля», — поделился Владимир.

Он рассказал, что многие из его окружения уже предложили помощь. По словам музыканта, помочь ему можно только финансами, чтобы начать хотя бы первичный ремонт квартиры, в котором проживает его семья.

Жильцы дома уже обратились к застройщику, управляющей компании и различным госструктурам с требованием решить вопрос о предоставлении помощи. Однако спустя десять дней, проблема все еще остается открытой.

