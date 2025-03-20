В Башкирии женщину на глазах у ребенка четыре дня забивал насмерть ее сожитель

В Башкирии мужчина жестоко избил 35-летнюю возлюбленную и четыре дня смотрел, как она умирает. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации источника, в 2020 году россиянка захотела «развеяться» после смерти матери и отправилась в Нефтекамск, где познакомилась с будущим сожителем. С тех пор влюбленные начали жить вместе: успешная предпринимательница со своим туристическим агентством переехала из столицы в Нефтекамск". Подруга погибшей рассказала, что сначала в отношениях пары все было хорошо — они вместе ходили в церковь и молились, чтобы завести ребенка.

Постепенно житель Нефтекамска становился все более жестоким, регулярно избивал возлюбленную после употребления спиртного. Уточняется, что мужчина наносил повреждения сожительнице на почве ревности или просто из-за садизма. Побои были серьезные: перелом руки, ключицы. На Новый год ревнивец пробил женщине голову. Несмотря на уговоры близких, россиянка не смогла покинуть мужчину.

В начале марта 2025 года бойфренд снова избил женщину, однако теперь с особой жестокостью, которая привела к ее смерти: четыре дня неадекват хладнокровно забивал ее насмерть на глазах их ребенка. В больницу пострадавшую доставили в тяжелом состоянии. У россиянки был разрыв мочевого пузыря. В медучреждении женщина впала в искусственную кому, из которой уже не вышла.

Близкие заявили, что погибшая ранее подавала заявления об избиении в полицию, однако на них никак не реагировали. По словам подруги женщины, после ее гибели сожитель еще несколько дней сидел дома и выпивал. Возбуждено уголовное дело — предположительно, мужчину задержали.

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