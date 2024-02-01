В Башкирии у женщины забрали дочь, которую она несколько лет держала взаперти

В Башкирии органы опеки забрали у женщины 10-летнюю дочь, которую она на протяжении нескольких лет держала дома взаперти и не выпускала на улицу. Об этом сообщается в Telegram-канале СУ СК РФ по Республике Башкортостан.

Выяснилось, что 31-летняя жительница села Мариинского не давала своему ребенку посещать школу и не водила ее к врачам. Кроме того, женщина не пускала в квартиру педагогов и работников соцзащиты. Ее неоднократно привлекали к административной ответственности, однако ранее никаких мер по лишению матери родительских прав и изъятию ребенка предпринято не было.

«Девочка помещена в социальный приют. Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего надзора должностными лицами администрации района за неблагополучной семьей по статье УК РФ „Халатность“», — говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе судебных приставов региона, девочка до сих пор числится ученицей первого класса. Также известно, что мать не ухаживала за ребенком, девочка была вынуждена жить в антисанитарии с постоянно зашторенными окнами. Более того, соседи даже не подозревали о том, что рядом с ними живет ребенок, поскольку женщина не выпускала дочь на прогулку.

По данным судебных приставов, ребенка передали на воспитание отцу, который живет в Москве.

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