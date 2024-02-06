В Башкирии школьник спас сестру-первоклассницу от похитителя в балаклаве

В Башкирии подросток спас семилетнюю сестру от похитителя. Неизвестный мужчина попытался утащить за собой первоклассницу, но вовремя вмешался ее брат. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, дети возвращались из школы домой, когда за ними увязался какой-то подозрительный человек в балаклаве. Во дворе дома по улице Артема он приблизился к несовершеннолетним и в момент, когда они свернули за угол, схватил девочку. Мужчина протащил ее за собой пару метров, но затем школьник догнал его и отнял свою сестру. После неизвестный немедленно скрылся.

Известно, что после произошедшего у девочки был диагностирован ушиб запястья. Больше никаких травм ей не причинили. На данный момент полиция разыскивает подозреваемого. На камерах видеонаблюдения видно, что он был одет в зеленую куртку, синие штаны и светло-серую шапку. Проводится проверка.

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