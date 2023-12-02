Случайно задел друга: воспитательница трижды ударила ребенка карандашом из-за нарушения дисциплины

Жители Подмосковья обратились в полицию за помощью после того, как их ребенка трижды ударили карандашом в детском саду. По предварительным данным, к этому причастна воспитательница, передает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в городе Кубинка. Родители во время купания ребенка дома заметили на его теле следы от ударов карандашом. Тогда несовершеннолетний рассказал взрослым, что подвергся нападению со стороны воспитательницы. По словам мальчика, она трижды ударила его карандашом. Таким образом работница детсада отреагировала на то, что ребенок случайно задел этим же карандашом другого воспитанника.

Также пострадавший мальчик рассказал, что другие няни неоднократно издевались над детьми. После признания сына родители обратились в полицию и попросили проверить учреждение.

Ранее в Северной столице местный житель избил детей 7 и 13 лет за «неправильный взгляд». В результате нападения несовершеннолетние серьезно пострадали.