В Башкирии мужчина устроил взрыв в многоэтажке и впал в кому, пытаясь согреться без отопления

В городе Янауле мужчина, пытаясь согреться, устроил взрыв в многоквартирном доме. Пока не включили отопление, он решил прибегнуть к альтернативным способам. Так, он включил все четыре конфорки на газовой плите, что и привело к печальным последствиям. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как стало известно, житель Башкирии сильно мерз в своей квартире, а батареи все еще были холодные. Тогда он вспомнил о способе обогрева помещения при помощи зажженной плиты. Управившись, он ушел смотреть телевизор, а через какое-то время прогремел взрыв.

К самой квартире мужчины выбило окна, также пострадали входные двери его соседей. Сам он тоже не остался невредим. В реанимацию его доставили со страшными ожогами. На данный момент врачи борются за его жизнь. По данным источника, больше пострадавших от взрыва нет.

Ранее в Подольске россиянин хотел перекрыть воду после прорыва трубы, но получил смертельный удар током. Когда его нашли родственники, он лежал на полу без сознания и бился в конвульсиях.