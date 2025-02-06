В Башкирии лошадь зубами сломала ногу пожилому ветеринару

Башкортостанский ветеринар попал в больницу после того, как его покусала лошадь. Как сообщает «Регнум», животное зубами сломало мужчине ногу.

По данным агентства, 67-летний работник ветстанции приехал по вызову в деревню для осмотра и лечения обитающего там скота. В ходе общения с ним один из пациентов повел себя агрессивно.

«В Бурзянскую ЦРБ был доставлен 67-летний мужчина с диагнозом закрытый перелом костей голени, укушенная рана правой голени, травматический шок. По словам пациента, его укусила лошадь», — приводит «Регнум» слова источника.

Ранее мы писали о том, что пьяный мужчина едва не откусил ухо 15-летнему школьнику в Санкт-Петербурге. Все произошло поздно вечером — когда мальчик возвращался домой, неадекватный взрослый набросился на него прямо на улице, порезал своей жертве лицо и попытался лишить его органа слуха. К счастью, подростку удалось высвободиться от захвата нападавшего и сбежать.