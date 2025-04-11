В Башкирии бобер своровал стройматериалы и напал на преследовавшего его мужчину

В Башкирии местные жители обнаружили бобра-воришку, который забирал у людей стройматериалы. Один раз его поймали с поличным, и тогда он набросился на человека, который пытался его остановить. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Источник сообщил, что бобер воровал доски. Мужчина из поселка Аксаково стал свидетелем очередного «преступления» и стал преследовать его, при этом снимая все на видео.

«Дружочек, ты чего здесь делаешь? Приперся чего? Эй ты! Ну-ка повернулся!» - кричал мужчина в ролике на бобра.

Однако стоило грызуну повернуться, как мужчина передумал связываться с ним. Бобер напал на преследовавшего его человека.

Отметим, что данных о том, пострадал ли россиян, нет.

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