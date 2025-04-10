Сотрудник Московского зоопарка умер после укуса аспидовой змеи

В Московском зоопарке аспидовая змея укусила сотрудника за палец. 35-летний мужчина умер. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, сотрудник зоопарка во время кормления подвергся атаке змеи и был укушен. Пострадавшему пытались помочь, но от действия яда у него остановилось сердце.

Пока Московский зоопарк не выступал с каким-либо заявлением.

Как отмечает Mash, посетители зоопарка вызвали скорую помощь. Но мужчину не успели довезти до больницы, он скончался в реанимобиле.

Известно, что яд нервно-паралитического действия, укус мнoгих аспидов (в том числе кобры) может быть смертелен для человека. Аспиды распространены в тропических и субтропических областях всех материков, кроме Европы.

Ранее мы писали о том, что змея сбежала от россиянина на парковке. Все произошло в Москве.