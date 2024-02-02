В Барвихе пенсионерка выпала из окна дома престарелых

В подмосковном районе Барвиха в пансионате для престарелых пенсионерка погибла в результате падения из окна дома престарелых. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, инцидент произошел накануне. Согласно расписанию, в момент ЧП у жильцов двухэтажного дома был тихий час. Пациентка, страдающая от болезни Альцгеймера, около года проживала в комнате на втором этаже. В период дневного сна сотрудники закрывали постояльцев организации изнутри, а сами отправлялись на отдых в соседнее помещение. После дневного сна работники увидели на крыльце выпавшую со второго этажа пенсионерку. Женщина лежала под окнами своей комнаты, а оконная рама, на которой отсутствовали ручки, отошла от стены.

Россиянку с множественными переломами доставили в больницу, где она позднее скончалась. Родственники погибшей обратились в полицию с просьбой привлечь к ответственности сотрудников дома престарелых.

Выяснилось, что в ноябре минувшего года на сломанную оконную раму поступали жалобы со стороны дочерей погибшей, женщины просили руководство заведения починить его, опасаясь, что их мать выпадет из окна. Вскоре конструкцию установили на монтажную пену, однако родственницы пенсионерки полагают, что ремонт был некачественным.

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