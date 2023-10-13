В Барнауле второй раз за неделю автомобиль въехал в остановку с людьми

Автомобиль въехал в остановку с людьми в Барнауле на проспекте Строителей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

В ведомстве уточнили, что виновником аварии стал 41-летний мужчина за рулем Toyota Corolla. По словам водителя, у него заклинило педаль газа. Признаков опьянения у него не наблюдается, но он пока не проходил медицинское освидетельствование. ДТП случилось около гостиницы «Барнаул».

Как сообщает «Амител», точное количество пострадавших пока неизвестно. Однако, со слов читателей, есть один погибший.

«Трое пострадавших стопроцентно. Скорую вызывала им», — рассказала свидетельница произошедшего.

В ГУ МВД по региону рассказали, что в результате случившегося погиб 68-летний мужчина.

Это уже второй случай за неделю, когда автомобиль влетает в остановку общественного транспорта в краевой столице. Вечером 11 октября нетрезвый водитель сбил двух человек на проспекте Красноармейском — 22-летнюю девушку и 18-летнего парня.

Ранее чемпион мира по пауэрлифтингу устроил смертельное ДТП в Хакасии. Спортсмен Владимир Муравлев выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с иномаркой, за рулем которой была местная жительница. Машину девушки отбросило в сторону, в идущий по дороге автомобиль, водителем которого оказался капитан полиции.