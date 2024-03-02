В Барнауле пьяный мужчина ударил таксиста ножом и угнал его машину

34-летний житель Барнаула ударил ножом таксиста и угнал его машину. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Происшествие случилось 1 марта. Подозреваемый вызвал такси, чтобы поехать к знакомому. В машину он сел в состоянии алкогольного опьянения. Его товарища не оказалось дома, и мужчина попросил водителя отвезти его в другое место. Там пассажир снова потребовал его подождать, но в этот раз таксист отказался.

Между мужчинами возник конфликт, и подозреваемый ударил водителя не менее 10 раз ножом в разные части тела.

Потерпевший умер от полученных травм на месте происшествия.

«После содеянного злоумышленник сел в автомобиль такси и скрылся. Однако на участке дороги он не справился с управлением и врезался в дорожный знак. Спустя непродолжительное время мужчина был задержан сотрудниками ГИБДД», — пояснили в ведомстве.

Ранее восьмиклассник ударил складным ножом друга на уроке в Ленинградской области.