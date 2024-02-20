Принес в учебное заведение новую игрушку: восьмиклассник ударил складным ножом друга на уроке

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента, в результате которого один из учащихся школы в Сосновом Бору получил ножевое ранение. По предварительным данным, несовершеннолетний случайно получил тяжелую травму.

Как сообщает Telegram-канал Mash на Мойке, в одно из образовательных учреждений города восьмиклассник пронес нож-брелок. Мальчик сразу же обратил на себя внимание сверстников и в какой-то момент стал показывать трюки.

Однако лишь одно неловкое движение привело к тому, что опасный предмет попал в грудь другому несовершеннолетнему прямо на уроке. У пострадавшего подростка возникли проблемы с вентиляцией легких. Его пришлось экстренно госпитализировать. А восьмиклассника, устроившего опасное «шоу», доставили в полицию. После опроса его отпустили. Сейчас стражи порядка продолжают разбираться в случившемся.

Ранее охранник школы в Бурятии задержал на входе ученика с топором. Мальчик хотел с помощью опасного предмета поквитаться с обидчиками.