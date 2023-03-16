В Барнауле неизвестные расставили несколько капканов возле детской площадки

В барнаульском поселке Бельмесево неизвестные расставили капканы и накидали шкуры животных недалеко от детской площадки. Местные жители забили тревогу. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на группу «Инцидент Барнаул» в соцсетях.

Жительница пожаловалась, что нашла шкуры животных и несколько капканов, в один из которых попала собака во время прогулки. К счастью, прохожим удалось освободить питомца. После этого другие жители тоже забеспокоились, ведь ловушки стоят в опасной близости от детской площадки.

«Капканы стоят, будто на медведя. Не дай Бог, если бы на месте той собаки был чей-то ребенок», – возмущаются люди.

В комментариях мнения разделились. Многие поддержали идею убрать ловушки, а некоторые высказались за капканы. Они считают, что таким образом можно бороться с бродячими собаками, которые могут покусать этих же детей.

Автор сообщения собирается обратиться в полицию, а им предстоит выяснить, кто расставил ловушки.

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