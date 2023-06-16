В барии был яд: новые подробности о смерти 8 пациентов, которые выпили опасную суспензию на рентгене ЖКТ

24 января в медцентре Петербурга восемь человек умерли от бария. После экспертиз, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, выяснилось, что в составе лекарства содержались растворимые соли, то есть барий был ядовитым.

Об этом сообщает kp.ru.

Также стало стало известно общее число пострадавших – восемь умерших и как минимум 44 отравившихся.

По предварительной информации, уже этой осенью начнется суд над врачами. Среди обвиняемых главный врач ГКДЦ, его заместители, а также заведующая отделением лучевой диагностики. Медсестра, совершившая попытку самоубийства, все еще находится на реабилитации, поэтому будет ли она подсудимой пока не уточняется.

Напомним, расследование дела об отравлении сульфатом бария в Городском клинико-диагностическом центре в Петербурге длится уже полтора года. Обвинения в смертях восьми пациентов, которые выпили опасную суспензию на рентгене ЖКТ предъявлены пяти сотрудникам учреждения. Как известно, они закупили технический барий, а не медицинский. Ядовитый раствор выпили более 200 пациентов.

Барий, который закупили в больницу, произвели в Татарстане. Вещество исключительно техническое. Более того, уже около двух лет предприятие не выпускает никакие препараты из-за аварийного состояния завода. Поставщик, продавший медцентру остатки средства, уверяет, что не знал, что оно будет использоваться людьми. По всем документом покупка ядовитой жидкости значилась исключительно для не медицинских целей.

Ранее мы писали, что в Иркутской области более 35-ти человек отравились шаурмой.