Тело 47-летнего мужчины обнаружили в бассейне на юго-западе Москвы

В Москве мужчина утонул в бассейне во время утреннего заплыва. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.

Трагедия произошла на улице Веневской в районе Южное Бутово. Утонувшему жителю было 47 лет. Сейчас устанавливаются подробности происшествия. Известно, что правоохранители переговорили с сотрудниками бассейна, которые находились в момент смерти мужчины.

У издания mk.ru появилась информация, что погибший был родом из Кемеровской области и занимался пауэрлифтингом. Предположительно, он мог скончаться из-за проблем с сердцем.

Ранее мы писали о том, как в Москве подросток утонул в ванной из-за неправильно установленного водонагревателя. В столицу мальчик приехал вместе с родителями из Иркутска на выходные.

После насыщенного дня 12-летний мальчик решил принять ванную. Набрав воды, он ушел купаться и пропал на 20 минут. Обеспокоенный отец стал звать ребенка, но тот не откликался. Зайдя в ванную комнату, мужчина увидел школьника, лежащим головой вниз. Незамедлительно он вытащил сына из воды, отнес на диван и вызвал скорую помощь. Однако школьника не удалось спасти, и приехавшие медики констатировали смерть.